民進黨這波文宣，讓4位被點名的屏東藍營議員齊聲痛批。(林和生攝)

民進黨屏東市長最新文宣，直指國民黨內論資歷、比能力，屏東縣議員曾義雄、唐玉琴、黃明賢及陳揚等人，都比市長候選人周佳琪來得優秀，為何最後徵召周？對此，4人齊聲抨擊這文宣是企圖分化國民黨團結，更以李清聖擔任工策會總幹事期間招商成果個位數，質疑他的行政能力。

曾義雄首先開炮表示，李清聖文宣欲製造國民黨黨內互打，居心叵測，同時質疑他在市長選輸酬庸擔任工策會總幹事毫無作為，行政能力明顯不足。

唐玉琴隨即翻開縣府資料表示，工策會每年有1800多萬預算經費，而李清聖2020、2021年擔任工策會總幹事以來，招商績效每況愈下，2020年只招商1人、2021年2人，人事編制卻從原本5人增加為7人，反觀之前每年都有數十家廠商、100多億元的招商成果，她質疑李清聖根本沒有能力擔任行政首長。

陳揚則表示，國民黨屏東市長候選人周佳琪絕對是黨內全體共識，若依照李清聖邏輯，不禁要反問李清聖有比黨內李世斌議員、方一祥議員還優秀嗎？國民黨要提名誰需經過李清聖同意嗎？希望不要靠造謠抹黑來選舉。

黃明賢呼籲李清聖不要見縫插針，應該好好提出政見爭取選民認同，更不要試圖分化國民黨，他直言周佳琪的能力與品性，是最值得市民託付、最適當的屏東市長人選。

對此，李清聖說，國民黨徵召周佳琪參選屏東市長過程疑雲重重，如今4位議員不得不配合演出團結假象，早在預料之中，因此可以體諒他們的立場，但此舉反而讓屏東市民對當初國民黨市長選舉提名登記臨陣喊停，感到好奇。

至於他擔任屏東工商策進會總幹事任內，2次獲選縣府績優局處單位表揚，且獲經濟部中小企業處邀請北上全國榮協會幹部研習專題分享屏東經驗；此外，任內首創開辦產學媒合會，招商績效佳，連最遠枋寮屏南工業區廠商進駐都滿檔。