Seagate今日宣佈推出四款全新外接硬碟（HDD），設計靈感源自Marvel Studios的《Black Panther》的故事與角色。這幾款官方授權的HDD將於今年11月11日在台上市，Seagate旗下特別版儲存裝置系列再添新成員。

本系列特別版HDD特別向T’Challa（即「黑豹」）、Shuri與Okoye致上敬意，向粉絲呈現獨一無二的Marvel美術插圖，RGB LED燈光還可供自訂，進一步展示每個角色的特色：以洋紅色向黑豹表示敬意，青色代表Shuri公主的創新風格，而黃色則可彰顯菁英戰士Okoye的強壯力量。

提供高達2TB大容量，FireCuda外接硬碟可與Windows PC、Mac、PlayStation和Xbox相容，提供大空間給科技愛好者盡情存取大量影音媒體、檔案和遊戲，且無須擔心作業系統問題。可以USB匯流排供電並採用USB 3.2 Gen1介面連接，同時提供通用相容性和飛快傳輸速度，輕巧的設計讓《Black Panther》粉絲能將整個媒體資料庫隨身攜帶。

除了以上三款限定版外接硬碟外，Seagate也宣布在美國Walmart及亞太地區獨家推出King of Wakanda FireCuda限定版外接硬碟。功能特色一如前述，該款硬碟的設計獨具風格，能一睹T’Challa豪視王國的英姿。搭配洋紅色RGB LED燈光，燈光效果同樣可由消費者自行設定。

Seagate特別版硬碟隨附三年有限保固和3年Rescue Data Recovery Services（資料救援服務），在使用者踏上冒險之旅時可毫無後顧之憂。這四款特別版外接硬碟將於11月11日起在台灣特定的經銷通路販售。