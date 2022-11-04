苗栗縣公館國中第1屆校友為感謝母校栽培，召集校友們募款31萬元，捐助母校添購書籍，4日正逢館中校慶，校友們相約返校在學校最新的晴光書苑，辦理捐贈儀式活動，校友藉此機會重溫當年學生生活，一起紀念這個神聖而有意義的校慶紀念日。

公館國中校長方麗萍說，校方長期致力打造優質教育環境，提供多元豐富的閱讀課程與活動，並完成舒適的晴光書苑，將數位閱讀融入課程教學，帶領孩子從文字的閱讀提升到世界的閱讀，因此陸續獲得苗栗縣課程計畫五顆星、閱讀磐石獎等殊榮。這次能獲得校友願意捐贈母校圖書經費，大大鼓舞全校師生。

館中第1屆校友中不乏各界優秀人士，包括苗栗大千醫院副院長羅財樟、台大副校長羅清華、雄宇有限公司董事長宋聖穎、公館國小退休校長邱麒忠、謝哲謙先生、蘇玄美女士、張惠嘉女士、詹璧春女士、林秀玉女士以及公館初中賴耀星等，讓在校師生都與有榮焉。

發起人羅財樟說，前幾年因看到母校校舍重建，並在興建新的圖書館，大家為了回饋母校，所以和學校討論後，決定號召國中第1屆的同學們一起認購書籍，希望增加學弟妹對讀書的興趣，也是畢業校友們對母校，以及學弟妹們最有意義的回饋與貢獻。

公館國中設備組長呂佳玲說，在挑書過程中，除了校友提供的健康、科學及歷史相關書目之外，我們也挑選了中、英文圖書，並搭配國際教育、SDGs及各項議題，藉由閱讀提升學校的國際競爭力。圖推教師陳琬貞老師也說，「打開一本書，看見全世界」透過閱讀看世界的多元觀點，我們特別選購中學生感興趣且適合閱讀的書籍，另配合「愛閱館中」彈性課程規劃箱書採購，增進語文理解力、提升閱讀素養。