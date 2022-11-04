國道1號南下10K路段因連日大雨邊坡發生坍方，導致往汐止方向主線中斷，警政署立即統籌國道公路警察局、新北市警察局、基隆市警察局及鐵路警察局等相關單位全力投入交通疏導工作，以維護用路人通行順暢及行車安全。

警政署統計，截至4日止，已出勤警力1485人次，執行154處交通疏導崗，執行作為包括：

一、 國道公路警察局：

(一) 事發時，立即聯繫交通部高速公路局派員到場處置，並封閉現場管制車輛駛入，查看現場有無人車受困。

(二) 於搶救通車時，實施現場警戒，引導車流改道行駛，並規劃區域巡邏及針對易肇事路段預置警力，以維持交通秩序，迅速反映及處置交通事故。

(三) 4日6時起配合國道1號南下主線內側車道通車，動員警力實施車流點放交管及現場警戒措施，以維持交通順暢。

二、 新北市警察局：

(一) 針對從國道匯入之車流，於汐止區重要幹道大同路、中興路、康寧路、禮門路、南興路及三民路沿線之路口派遣交通疏導崗哨維持行車秩序，並加強路況查報。

(二) 於汐止區大同路、新台五路口及大同路3段長榮貨櫃場前等交通要道，配置交通事故處理小組及拖吊車待命，以快速抵達事故現場處理並移置車輛，減少事故影響交通通行時間。

(三) 車輛管制措施如下：

1、汐止區工建路雙向封閉管制，引導車流提早改道行走中興路或大同路。

2、管制國道1號南下汐止集散道、五堵至汐止段中、外側車道及台62線大華系統南下國道1號匝道。

三、 基隆市警察局：

(一) 於基隆市重要幹道孝二路、中正路、新豐街、新台五路、實踐路沿線之路口派遣交通疏導崗，並加強路況查報。

(二) 於台鐵基隆、三坑、八堵、七堵、百福火車站、國光客運站及公車循環站執行周邊道路交通疏導及行車秩序維持。

(三) 運用36處路口監視影像遠端監控各路段即時車流狀況，彈性調整號誌時相，以紓解車流。

四、 鐵路警察局：

(一) 加派警力於台鐵基隆站至鶯歌站沿線之站區七堵、南港、松山、台北、板橋、浮洲、樹林執行守望、月台人潮疏導及秩序維護。

(二) 加強台鐵基隆站至鶯歌站區間護車勤務，增派護車勤務警力，維護列車安全。

警政署表示，將視後續國道搶救工程狀況，滾動調整相關疏導作為至道路恢復通行，呼籲基隆地區往國道車輛，可改道行駛台62快速道路接瑪東系統往國道3號；往汐止車輛則提前於五堵交流道下平面行走大同路三段往汐止。而新北市汐止地區往國道車輛，改道行駛新台五交流道往國道3號、貨運車聯絡道往國道1號。