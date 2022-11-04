寄望防疫的鬆綁，港股周五高開103點，最多升1173點。人民幣和內地股市也明顯揚升。

周五香港恆生指數收漲821.65點或5.36%，為16161.14點。國企股(H股)升321.01點或6.03%，為5482.52點。

那斯達克金龍中國指數隔夜大漲3.22%。據彭博報導，美國對於在美上市的中企審計檢查，已提前結束，讓人們產生希望，認為美國官員已經獲得滿足。該新聞援引了熟悉檢查過程的消息來源，並認為美國當局已感到滿意。

此外社群媒體從本周二開始的傳言，認為中國將在明年三月重新開放，鬆綁新冠防疫的嚴格管制。此持續推升風險資產的上漲。

恆生科技指數猛漲7.54%，人民幣周五也彈升。但是也有市場人士認為，由於基本面沒有改善，這些反彈會是短暫的。

阿里巴巴升11.0%，報69.9港元；騰訊漲7.77%，報238.6港元；京東升12%；美團也升5.6%。

與防疫政策關聯較多的汽車股領漲10.2%，為表現最好板塊。

比亞迪大漲5.1%，報197港元；該公司公布10月銷量大增，達21萬輛，為特斯拉3倍。此外吉利汽車也大漲12.7%，報10.26港元；小鵬汽車也升24.18%，報32.35港元；理想汽車升逾17%。