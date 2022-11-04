2023年兔年市場關鍵字，是「衰」？還是「彈」？是「玉兔搗藥」？還是「金兔報喜」？多數法人機構看法為，市場仍將聚焦於景氣走弱，因此「衰」的機率高於「彈」。投信表示，投資人慎選持股才是王道，預估「雙電」仍將處於高成長期，當大盤呈「玉兔搗藥」時，「雙電」可期待「金兔報喜」。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，調研機構預估全球電動車明年銷售量年增仍有超過3成的成長，而中國新能源科技製造大廠在11/2也發表預估明年裝機量年比將有高達50%成長率，顯示該產業成為明年少數高速成長焦點。展望2023年，中國在策略上對新能源汽車依舊友善，明年亦延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策；美國市場受惠《降低通膨法案》的通過，補貼增加，有望加快電動車銷量增長；歐盟10月27日達成協議，2035年起將實質禁止銷售新的內燃機引擎車輛，預料將重塑歐盟境內的交通運輸，將加重汽車製造商和供應商加速轉型到電動車的壓力。根據調研機構預期2023年全年電動車銷量規模將再成長35%至1,431萬輛。

群益投信表示，進一步觀察各主要成長族群，電力商機與電動車之「雙電主題」預期在明年仍將維持強勁的增長態勢，綜合IDC、SEIA等機構的看法，以電力商機-太陽能、電動車、手機、PC與平板、伺服器等五大主題產業之2023年的銷售量成長率預估來看，其中以電力商機-太陽能與電動車預期將分別成長50%和45%表現最佳，可望成為成長股的領頭羊，是接下來投資布局上不容錯過的板塊，建議投資人不妨透過同時布局電力商機與電動車之雙電主題的基金來介入布局，掌握投資契機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，在電動車崛起之下，未來用電量亦將攀升，加上近年來在極端氣候與地緣政治不穩的影響下，有些國家陸續面臨缺電挑戰，勢必需要透過新科技降低整體電網負荷，也讓分散發電、多元發電發展趨勢興起，更成為各國政府政策重點方向，包括太陽能發電、智慧電網、儲能管理等等更加受到重視，相關產業中長期需求與趨勢看好，也是投資人不可忽視的重要投資板塊。