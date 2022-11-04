為避免進入衰退期，韓國政府表示，將出手援助韓企。另外，在個股漲跌不一下，大盤也形成拉鋸，最後多方勝出，收在2,348.43點，漲19.26點或0.83%。同時，韓元走升，外資法人也買超1432億韓元。

韓國財政部4日指出，當地經濟成長恐怕會在一段不算短的時間內，都會處於複雜的不確定狀態。因此，將對產業祭出不同金援政策。像是初創公司可以獲得租稅優惠，藉此也希望吸引更多投資者。

還有，為了拯救運費頻頻下滑的海運業者，韓國政府計畫拿出3兆韓元，約21億美元來幫助船公司。保守預估，海運業者的年度合併營收可望從2021年50兆韓元，增至2027年58兆韓元。因此，韓國最大貨櫃船公司HMM股價受到激勵，收漲3.28%。

財報亮眼的大韓航空大漲5.04%，韓泰輪胎也漲3.55%，至於季報欠佳的SK Innovation則大跌6.33%。另外，三星電子小漲0.34%，SK海力士漲2.18%，電商平台巨擘Kakao漲0.4%，汽車零組件製造商現代摩比斯也漲0.23%。

韓元兌一美元在1,419.2價位附近，韓元小升4.6元。