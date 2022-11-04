台中市豐原區85歲陳姓老翁，因迷途在路上隨意攔車，林姓駕駛見狀下車將他帶到派出所，老翁不斷重複說「腳踏車在百貨公司的巷子，旁邊有間派出所」，員警透過其身上發票等，再加上「派出所」等關鍵字，研判應住在后里，最後連「百貨公司」也解密，原來是「全聯」，終於把老翁順利送回腳踏車停車處。

豐原警分局指出，豐原派出所警員朱師緯日前晚間在所服勤時，林姓民眾帶著85歲陳姓老翁至所表示，老翁在路上隨意攔車疑似迷途。朱員發現老翁有重聽症狀，且僅能以台語溝通，但於其口袋內找到個人證件、名片、發票等物品研判老翁應住后里。

警員湯巧庭利用GOOGLE街景圖供確認，老翁不斷重複說「腳踏車在百貨公司的巷子，旁邊有間派出所」，警方困惑討論著后里沒有百貨公司，並再度回到名片與發票尋找蛛絲馬跡，直到看見多張知名零售商(全聯)發票時才恍然大悟，原來老翁口中百貨公司就是知名零售商(全聯)！

警方研判，老翁應是從家裡騎腳踏車至義里派出所旁的全聯，再搭乘公車至豐原，疑因夜色昏暗一時迷失方向，才發生這齣迷航記。員警確認完畢後，隨即駕車護送老翁返回停車處，老翁不斷向道謝，感謝員警熱心服務。

豐原派出所長許志弘提醒民眾，家中若有獨居、高齡、失能之長者，除了平日多加關懷外，隨時留意其動態，適時陪伴；若遇長者迷失，可及時向警察報案協尋，尋求協助。