中職「台灣大賽」明天點燃戰火，中信兄弟、樂天桃猿睽違3年在總冠軍戰碰頭，首戰兄弟推出王牌投手德保拉先發，主場的桃猿則由狂威應戰，狂威也特別點名兄弟3名左打陳子豪、陳文杰、許基宏，認為他們都是有力量的打者。

今年是樂天集團入主球隊後首次打進總冠軍戰，將挑戰隊史第8冠也是睽違3年的總冠軍，過去兩軍4次在台灣大賽交手桃猿都順利奪冠，分別是2014、15、17及19年，這次是兩隊第5次碰頭。

今天兩軍在各自主場進行最後備戰，聯盟也在下午公布首戰先發投手，兄弟不出意外由王牌投手德保拉先發，桃猿由於霸林爵腳傷改帶必贏多，首戰先發交給狂威。

狂威表示，前天收到教練團指示要擔綱第一戰先發，自己也早有做好可能在前兩戰先發的心理準備，印象中自己在過去小聯盟時期也曾擔綱過系列賽首戰先發任務。

上半季狂威表現亮眼，但來到下半季狀況卻有下滑需視，他表示，下半季主要是因為身體有些疲勞，這段時間獲得更多休息後幫助很多，並沒有特別做太多調整。

明天總冠軍賽首戰預售票房已超過1萬2千張，狂威也做好心理準備，「我有想到觀眾會更熱情，也許更吵雜，但只是盡可能把比賽當作例行賽在投，專注在每一球，雖然兄弟有很多左打者，但型態大同小異，只要執行好自己要投的位置就好。」