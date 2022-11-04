財政部推行自動販賣機也要開發票！財政部表示，自今年1月1日起，銷售食品、飲料及收取停車費的自動販賣機，都要逐筆開立統一發票，輔導期分為兩階段，第一階段為停車場、與自2022年1月1日以後取得的食品、飲料自動販賣機，所以明年1月1日起強制逐筆開立發票，否則遭檢舉就要開罰，經財政部統計，有121台要逐筆開立。

至於2021年12月31日取得的食品飲料販賣機，輔導期有6年，要等到2028年1月1日才要強制開立。財政部也給予紅色標示、黃色標示來區分，紅色標示的自動販賣機明年就要逐筆開立、黃色標示是2021年12月31日取得的食品、飲料販賣機，則還在輔導期中。

財政部統計，紅色標示、明年一定要逐筆開立統一發票的自動販賣機共計121台，其中停車場14台；食品、飲料107台。已經有9成以上紅色標示的自動販賣機具有開立逐筆發票的功能，剩下還不具有逐筆開立統一發票功能者，以食品、飲料居多，主要原因是像是總公司統一修改功能和程式的話，來不及在期限內完成功能修改。

據知，尚不能開立統一發票的紅色標示自動販賣機，營業人可能改以其他的方式營業或者盡快改善。

財政部表示，如果必須要逐筆開立統一發票卻不開立統一發票的自動販賣機，可依據《加值型及非加值型營業稅法》48、52條，以及《稅捐稽徵法》44條處分，最高罰鍰恐達100萬元。

至於2021年12月31日以前取得、黃色標示的販賣機，雖未到輔導期限，財政部也呼籲請儘早因應調整。