正德海運（2641）今（4）日公布第三季財報，單季稅後淨利3.4億元、年增189.84％，EPS為1.66元；累計前三季稅後淨利8.06億元、年增271.12％，EPS為4.15元，寫新高，超越去年全年。

正德表示，受惠去年第二季起運價持續上漲，換約後合約價大幅攀升，今年第三季合併營收3.86億元、年增4.27％，單季毛利率43.42％，較去年同期增加3.79個百分點，營業利益1.25億元、年增10.61％，稅後淨利3.4億元、年增189.84％，EPS為1.66元。

船隊規畫方面，正德在去年船價未大漲前，訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy／40,000 DWT），預計明年第一季起陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，擴大營運規模。

趁著二手船價處於高位、市場熱絡，正德汰舊換新，在今年前三季出售5艘船舶，購入1艘海峽型船舶，目前船隊有14艘船舶，通過出售船齡較高及效率較低的小靈便型散雜貨船，購置優質、現代化、船齡較輕、噸位較大的小靈便型散雜貨船，將重心置於新造節能船，建置競爭力。

正德表示，此策略有助提高船隊效率及資產壽命，並藉由歷史高位船價，通過出售二手老舊船舶獲利，累積資金增加金流。

即將進入冬季，隨著北美穀物及歐盟等增加冬季儲煤，大陸經歷封城、限電，許多庫存逐漸耗盡，加上保交樓復工，帶旺原物料需求。現國際海運航線上，裝載澳洲的煤炭、鐵礦石，及南美、北美和黑海糧食的貨船，明顯變多，帶動航運需求回暖，預期散裝航運第四季營運表現比第三季好，正德營運可望重回成長動能。