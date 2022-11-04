中國國務院總理李克強在中共二十大之後，篤定至遲在明年兩會後離開政府，中國外交部發言人趙立堅4日在例行記者會上宣布：應柬埔寨王國首相洪森邀請，李克強將於11月8日至13日出席在柬埔寨金邊舉行的第25次中國—東協（10＋1）領導人會議、第25次東協與中日韓(10＋3)領導人會議和第17屆東亞峰會(EAS)並正式訪問柬埔寨。

趙立堅強調，中柬是友好鄰邦和鐵桿朋友。近年來，中柬關係持續高位運行，中柬命運共同體建設取得豐碩成果，給兩國人民帶來了切實利益。

趙立堅說，面對當前疫情延宕反覆，世界經濟復甦乏力，不穩定性和不確定性增加，中國將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，堅持「親、誠、惠、容」和與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針，繼續深化同柬埔寨等周邊國家的友好互信和利益融合。

此訪期間，李克強總理將會見施亞努國王，與洪森首相舉行會談。期待以此訪為契機，同柬方加強治國理政經驗交流，深化在農業、製造業、綠色經濟、人文交流等領域合作，攜手走好具有各自特色的現代化道路，共同豐富發展中國家走向現代化的路徑，更好地惠及兩國人民。

另有記者提問：在國際形勢不確定性、不穩定性增多的背景下，中方對此次東亞合作領導人系列會議促進地區和平與發展有何看法和期待？

趙立堅指出，當前世界經濟復甦乏力，國際安全形勢持續動盪，地區糧食、能源、金融安全風險上升，需要各國合力應對。

不久前中共二十大召開，明確中方將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於構建人類命運共同體。

中方期待此次會議：一是聚焦地區共同發展，推進高品質共建「一帶一路」，攜手應對糧食、能源等緊迫挑戰，培育數位、低碳等發展新動能。二是推進東亞經濟一體化進程，共同高品質實施區域全面經濟夥伴關係協定，加快啟動中國東協自貿區3.0版談判，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。三是守護地區和平安寧。堅持多邊主義與開放的區域主義，支援東協中心地位，構建開放包容的區域合作架構。