因應全球太空時代來臨，經濟部工業局協助國內業者助攻低軌衛星供應鏈迎接新商機，今天下午舉辦「2022 多軌道衛星通訊服務供應鏈商機媒合交流會」，邀請國內外知名產業專家，針對衛星產業市場趨勢與商機，進行商機媒合與交流。台灣低軌衛星產業聯誼會指出，台灣的優勢在於已建構衛星地面設備與服務供應鏈，未來可望加速進軍國際市場，搶進全球太空產業商機。

工業局指出，本次商機媒合交流會特別邀請美國航太衛星系統整合大廠億杰科技/Aerkomm Inc.與目前全球營收最高及同時流量最高，並且是唯一能提供同步軌道衛星(GEO)及中軌道衛星(MEO)服務的歐洲衛星群運營業者SES等，重量級衛星產業業者與會。聚焦多軌道衛星通訊結合衛星航空應用服務進行介紹，以及國內衛星相關供應鏈的凌羣電腦等知名企業代表分享最新產業趨勢。

近年來，隨著低軌道衛星通訊技術突破、應用需求增強與衛星寬頻成本下降，有助於具研發周期短、成本低等特性之低軌道衛星進行規模性製造，以利組網形成衛星星系（Constellation）。從2017年起低軌道衛星升空數量從過往數十顆增加到3000顆以上，市場發展趨勢象徵衛星產業走向新太空時代，改變以往衛星鎖定在科研觀測、軍用國防等應用領域，開創新興商業應用價值。

總統蔡英文曾發表台灣未來兩大科技願景，分別是在太空產業不缺席，以及成立數位發展部會，未來10年全世界預計會發射數萬顆低軌道衛星，台灣有能力研發製造衛星，可以成為衛星零組件、地面接收設備的重要研發製造基地，不會缺席太空產業；並核定10年的太空計畫，將投入新台幣251億元。

台灣低軌衛星產業聯誼會是一個非以營利為目的之社會團體，以結合產、學、研等相關機構推動低軌衛星技術產業化的發展策略、資訊提供、技術交流，積極推動產業垂直、水平整合，以提升我國太空產業在國際的競爭力。

根據調研機構Trend Force預估，2023年全球衛星產業產值可達3,083億美元，其中地面設備及衛星服務佔比高達九成，商機十分可觀。加上最新的多軌道衛星通訊服務非常適合與移動式載具結合，例如船舶、飛行器、高鐵或汽車等，預將帶動未來新興產業與市場蓬勃。台灣的優勢在於已建構衛星地面設備與服務供應鏈，未來可望加速進軍國際市場，搶進全球太空產業商機。