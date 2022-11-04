高雄市毒防局全國首創科技智慧毒防，透過AI大數據將輔導服務資料運算，能夠有效判斷高風險風險族群，進而即時通報當地相關單位多加以關心。（高雄市毒品防制局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄全國首創毒品防制結合AI、5G，打造科技智慧毒防，高雄市毒品防制局表示，利用電腦大數據資訊系統將輔導服務的巨量資料，轉為量化分析，能夠準確判斷出高風險的人群，再根據風險族群戶籍所在地，通報當地衛生局、警政、民政等單位共同加強關心，打造健全的社會安全網。

毒防局與高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署、高雄少年及家事法院於今日在高雄展覽館共同主辦「AI 科技毒防 智慧高雄領航」活動，主軸為「2022毒品防制跨網絡創新作為 科技智慧毒防成果發表暨國際研討會」，發表全國首創的科技智慧毒防、地檢署分享全國首創緩起訴本土化多元處遇成果、少年及家事法院分享全國首創司法少年在地化處遇模式。

法務部次長林錦村開幕致詞表示，「減少供給、需求及危害」三減新策略，是行政院新世代反毒策略第二期目標，高雄市在毒品防制網絡單位的密切攜手合作下，能有多項全國首創毒品防制跨網絡創新作為，尤其高雄市有全國唯一的毒品防制局，行政單位與司法單位對口直接且有效率，展現高雄市全方位阻絕毒品的決心與成效。

林錦村表示，法務部毒防基金特別補助高雄市毒防局的大數據跨網絡計畫，能看到結合科技的成果發表，運用在藥癮個案動態輔導及風險自動預警，期勉持續推動。

副市長林欽榮開幕致詞表示，高市府致力推動5G AioT創新應用，打造高雄成為智慧城市，毒品防制是國安議題，攸關社會安全與國家發展，毒防局結合AI大數據發展科技智慧毒防，將輔導服務的質化巨量資料，轉為量化分析，以個案動態追蹤為中心，建構風險自動預警、雷達圖分析風險趨勢、多維度科技家系圖等進行強化風險預防、提升輔導成效，並跨網絡連結毒防網、治安網、社安網，以達強化預防初犯、降低再犯的雙重目標。

林欽榮表示，希望此項由法務部補助的科技成果能推展至全國毒防中心及毒防網絡單位，也是高雄邁向智慧安防及SDGs（永續發展）健康城市重要指標。

本次研討會由毒防局長林瑩蓉發表運用AI大數據的全國首創六大亮點，高雄地檢署檢察長洪信旭及橋頭地檢署檢察長鍾和憲主持「毒品緩起訴戒癮治療多元處遇之成果及經驗分享」專題、高雄少年及家事法院鍾宗霖院長主持「司法少年在地化處遇」專題。

除了本地演講外，還有邀請外國專家分享毒品防制議題，德國專家主講「德國麻醉物質刑法的去刑化趨勢」、冰島專家主講「改變全球青年的未來：冰島的預防模式」、日本專家主講「日本青少年大麻及其延伸物濫用問題、影響及對策」等，集思廣益凝聚前瞻之策略方針，持續精進毒品防制跨網絡創新作為。

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會議現場還特別安排善慧恩社會慈善基金會(慧心園)、高雄市生命線協會(抒心園)、高雄市立大同醫院、高雄市立凱旋醫院、臺灣更生保護會高雄分會、張老師基金會高雄分事務所、高雄市青少年關懷協會、高雄長庚紀念醫院等八個民間單位及高雄地檢署設攤展示毒品防制成果，會議的茶敘則由青少年關懷協會及善慧恩基金會的輔導個案準備餐點，讓與會者更深入了解各項輔導及防制成果。

此活動與會者有來自法務部、衛福部、廉政署、警政署、司法檢調、海巡、警政、教育、衛政、社政、勞政等公部門及藥物濫用成癮學會、亞洲毒理學會、醫師公會、藥師公會、醫檢師公會、牙醫師公會、社工師公會、心理師公會、高雄市社福慈善總會、台北扶輪社、高雄扶輪社、國際獅子會、中信反毒基金會、慈濟、觀護協會等民間團體，逾300人共襄參與。