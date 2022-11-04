民眾黨新竹市長候選人高虹安聘李姓公費助理爭議續燒，針對對手不斷要求拿出證據，高虹安卻要對手說明「是要提出什麼單據」。對此， 民進黨新竹市長候選人沈慧虹競總發言人劉康彥引用律師黃帝穎說法，建議高虹安盡快提供兩大證據，一是李姓公費助理實際任職逾1年的客觀證據，二是自行募款民眾黨責任額60萬元的單據。

有關李姓助理爭議，對手不斷要求高虹安不要迴避、提出證據，高虹安4日受訪時稱，面對爭議她沒有迴避，反問對手「一直要別人提出單據，是要提出什麼？可以明確說明嗎？」

對此，劉康彥表示，如果高虹安不清楚要提出什麼證據，黃帝穎已在臉書幫高虹安清楚整理，一是「包含李姓助理出席協調會的簽名表、具名承辦的公文及會議記錄等國會助理的日常文書」。

劉康彥強調，如果李姓公費助理實際任職逾1年，客觀證據族繁不及備載，打開Line的工作訊息，1秒就可以證明，為什麼要等到檢調，是否企圖以司法打拖延戰術？

第二，劉康彥也請高虹安拿出「自行募款民眾黨責任額60萬元的單據」，他表示，高虹安如果要證明沒有「黨庫通國庫」，沒請李男以公費助理60萬，回捐高的民眾黨政治獻金責任額，高虹安只要拿出自行募款的單據，就可說明。

劉康彥質疑，這些單據高虹安提得出來嗎？如果高虹安確實有證據，選戰剩下20多天，何不現在就提出自清？他也說，包含勞健保資料，雇主與受雇者都可自行查詢，高虹安至今卻一直拿不出來，到底有什麼不可告人？令人匪夷所思。

至於高虹安質疑，立委柯建銘助理也捐款給民進黨，劉康彥表示，重點是高虹安李姓助理有沒有工作事實，他疑似人頭助理，涉及詐領助理費後再回捐黨庫，呼籲高虹安不要每次遇到問題，就偷換概念，企圖拉人下水、抓交替。