交通部六海一空自由港區受惠於全球半導體及電子零組件供應鏈布局改變及供需調整，去年營運績效首次突破「兆」元大關，達新台幣1.29兆元。交通部今（4）日指出，今年1～9月累計進出口貿易值已接近去年水準達1.27兆元，預估今年底可超過1.6兆元，再創歷史新高。

交通部表示，為掌握這波全球供應鏈改變帶來商機，刻加速海空自由港區建設及招商，包括桃園機場遠雄自由港區四棟加值廠房，預計112年6月完成興建營運，並引進物流加值及電子零組件製造產業，預估可提供8,000個就業機會，年產值增加1,500億元。

高雄港洲際二期第七貨櫃中心，第一階段預計112年5月開始營運，將發展轉口貿易、倉儲物流業務，113年5月全部營運後將創造200個就業機會、年產值增加4.59億元。

至於台北港物流倉儲區第二－1期開發，第一階段預計115年12月取得營運許可，將導入國際物流、冷鏈及電商業務， 119年全區營運後將可提供1,500個就業機會，年產值增加28.2億元。

交通部說，在航空客運方面，我國自111年10月13日起入境旅客免除居家檢疫，入出境旅客人數已顯著成長。9月平均每日入境人數（含入境轉機）約為8,500人、10月13日至10月底平均每日入境人數（含入境轉機）約為14,000人，成長幅度超過6成，其中外籍旅客來台以越南、日本及泰國為大宗；至國人出國，則以日本、美國、越南為主要目的地。

交通部說，為因應疫後客運市場成長需求，國籍航空公司已陸續規劃增加航班及航點，多家外籍航空公司亦將飛航台灣，以明年12月為例，平均每周飛航1,088班，較解封前成長約8成，其中東南亞飛航388班、東北亞飛航382班、歐美、中東及大洋洲飛航174班、兩岸及港澳飛航144班，並以日本航線飛航班次最多，每週飛航300班。

交通部說，新增航點為慕尼黑及米蘭，復飛航點則包含首爾金浦、釜山、濟州、大邱、襄陽、亞庇、長灘島、公主港、峴港、吳哥窟、清邁等；至航空公司部分， 江原、釜山、德威、真航空、大灣區、 澳門、全亞洲、馬亞洲、泰亞洲、泰微笑、泰獅子 等11家外籍航空公司已規劃11至12月起復飛 。

交通部強調，現值疫後國際經貿秩序重整及邊境開放關鍵時刻，為善用疫後產業復甦及活絡經濟活動之轉機，除持續推動海、空港自由港區開發建設、積極鬆綁法規、推展新營運模式外，亦將適時導入智慧化創新科技提升機場、港埠與物流效率，並配合邊境鬆綁政策積極增加航線、航班、航點，期引進人潮、帶動投資並使貨暢其流，進而促進國家經濟與產業發展。