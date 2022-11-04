美股連續回檔二天，台股4日早盤延續漲多回檔走勢，但在殺低量能不大下，加上台幣盤中仍維持升值趨勢，櫃買市場短線相對穩健，尾盤指數由黑翻紅，終場加權指數上漲40點，收在13,026點，成交量為1,753億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美聯準會持續升息，但物價壓力緩解速度相當緩慢，緊縮政策須更嚴格，且利率更高，勢必將使經濟軟著陸更加困難，將會縮小軟著陸的可能性。

歐洲央行總裁拉加德也警告，歐元區經濟可能面臨一波「溫和的衰退」來襲，歐洲央行為抑制居高不下的通膨，連續第二度宣布升息3碼，但歐元區10月消費者物價躍漲10.7％，不但高於預期，而且是官方通膨目標的五倍多。

美國聯準會再度放鷹，美元指數近期再度轉強，指數回到月線之上，亞幣也出現再度轉弱，不利行情推升。

在近期法人態度上，外資期貨未平倉多單出現減碼，現貨市場受到美股反彈出現回檔出現賣超，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期也買超，整體法人呈現土洋做作。

不過，由於外資主導大盤，因此，若外資續賣，台股反彈壓力仍存。

信用交易面上，融資在近期仍持續觀望目前仍持續減肥，融券餘額則維持在相對高檔，由於整體融資仍在相對新低，散戶對於反彈的信心仍相對薄弱。

在技術指標中，日KD指標維持黃金交叉、RSI維持50多方區之上，綜合匯率、法人、散戶、技術來看，台股短線震盪，但預期題材股仍有機會維持反彈走勢。