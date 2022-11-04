針對立委林為洲質疑大阪舉辦的2025年世界博覽會，經濟部編列20億元參展，卻不能出現台灣、Formosa的文字符號，何處可見日本所講的「台灣有事就是日本有事」？行政院長蘇貞昌（左）表示這是兩回事。（姚志平攝）

經濟部編20億預算參加日本2025大阪世界博覽會，卻不能用「台灣」或「Formosa」名義，只能掛名「玉山數位科技株式會社」參加。行政院長蘇貞昌下午回應藍委費鴻泰質詢時說，「如果我可以做決定就用台灣、中華民國台灣，我也希望這樣」。

費鴻泰今在立院質詢時痛斥喪權辱國，寧願不參加。行政院長蘇貞昌反駁說，不不不，這樣等於中國達到他的目的，我們自己縮在裏面，認為應盡量走出去。

蘇貞昌表示，他也是認為應該以台灣名義參加大阪世博，但幾經努力是這樣，就先走出去被看得見，「我都一直是很務實」。費鴻泰詢問誰授意以玉山數位科技參與？

費鴻泰批評，負責談判的駐日代表謝長廷讓我國國格矮化。蘇貞昌則緩頰說，相信駐外代表一定非常努力。蘇表示，爭取參加過程非常辛苦，要去參加，先求存在，再求結果，確實「不能達到我們的期待」。

費鴻泰批評，2009年5月前衛生署長葉金川以中華台北參與世界衛生大會（WHA）被獨派人士抗議；去年進黨立委羅致政說用中華台北參加東京奧運是矮化，那現在用玉山科技參加世博就是「不像話」，民進黨這就是雙標。

蘇貞昌回應，我們是自由國家，每個人有他的看法與期待，也有對失望的反應，但我們還是應該要去參加東京奧運。