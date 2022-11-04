東山區吉貝耍部落保留許多西拉雅族傳統的信仰特色。（西拉雅管理處提供／張毓翎台南傳真）

交通部公告西拉雅國家風景區範圍經營管理範圍，新增台南市龍崎區牛埔里、龍船里及東山區吉貝耍部落，總計增加1212公頃，而其中，納入的西拉雅文化重要據點吉貝耍部落及龍崎區惡地自然地景，西拉雅管理處希望進一步開發特色遊程，促進在地觀光發展。

2005年成立的西拉雅國家風景區，原經營管理範圍含括嘉義縣及台南市16個鄉鎮區，總面積9萬5470公頃，2020年在地方民意倡議下，由台南市政府提議，請交通部觀光局評估，爭取龍崎區及東山吉貝耍部落納入風景區範圍。

西拉雅管理處透過資源評估、訪談及說明會，廣納各方意見，提出評鑑報告並送交通部組成評鑑委員會審查，決議通過增加東山吉貝耍部落228公頃及龍崎牛埔里、龍船里984公頃劃入轄區範圍，擴大後轄區範圍達9萬6682公頃。

西拉雅管理處長徐振能說，本次擴大將龍船308稜線及牛埔里惡地形自然地景，納入左鎮遊憩系統的草山登高賞景區及龍崎遺址地景區；東山區部分，規畫自市道174線串聯165線，增加東河里吉貝耍部落，納入關子嶺遊憩系統之主題休閒慢活區。

徐振能說，後續將以「仙境．西拉雅」鄉村旅遊為願景，串聯龍崎、左鎮惡地地景、西拉雅部落旅遊、關子嶺溫泉等豐富資源，修整環境景觀、發展綠色旅遊，打造特色觀光，使西拉雅國家風景區更具遊憩魅力。