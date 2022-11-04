俄羅斯輸送天然氣到歐洲的北溪 1 號管線在9月底發生爆炸，調查指出遭人為蓄意攻擊。外媒報導，負責營運的北溪公司完成初步調查工作，發現在海床上有深度3~5公尺人為造成的坑洞、疑似彈坑。一位多次參與海底管線洩氣的工程師表示，北溪管線洩氣的關鍵細節在於破裂是由內部還是外部因素造成的，這些重要訊息都沒有公布。

路透報導，總部在瑞士、負責營運北溪1號天然氣管線的北溪公司指出，在北溪 1號管道沿線的海床上，發現深度為3~5公尺的坑洞，兩者相距約248公尺，坑洞之間的管線部分遭毀損。

報導稱，管線破壞後的碎片散落半徑達至少250公尺。專家正在進行數據分析調查。

此外，丹麥海軍指揮官表示，調查將秘密進行，除非有確鑿的證據，否則調查人員不會透露他們的發現，因為公布非最終結果，可能會導致無意義的回應。這次有多國參與調查，包括瑞典、丹麥、德國等。

一位退休工程師，自稱多次參與調查海底管線洩漏事件，他認為，北溪管線洩氣的關鍵細節在於，管線兩端的形狀和破裂時管道內部的確切壓力，這是判斷破裂是由內部還是外部因素造成的重要依據，但這些訊息都沒有公布。

上月29日俄國國防部表示，英國海軍9月炸毀北溪天然氣管線，並指控北大西洋公約組織（NATO）主要成員國破壞俄國重大基礎設施，但俄方並未提出證據。

英國國防部隨即駁斥俄羅斯的說法，否認英國特種部隊參與北溪（Nord Stream）天然氣管線破壞行動。