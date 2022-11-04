有「香江第一美人」稱號的關之琳，儘管已60歲，依舊維持凍齡美貌和纖細身材，而她雖然已淡出演藝圈多年，動態仍受到外界高度關注，近日有網友在中環偶遇她，真實狀態驚豔眾人。
近日有網友到中環，在路邊等紅綠燈時，恰好旁邊就站著大美人關之琳，讓他相當興奮，忍不住直呼「太幸運了吧」，並大讚她又高又瘦、皮膚雪白，本人比電視和視頻上都還要「靚」。
網友也透露女神本人相當和善，中間有發現他在拍，不但沒生氣，還和他點頭微笑，讓他都有點不好意思，始終無法鼓起勇氣合影。而當天關之琳雖然戴著口罩，但卻遮不住她膚白美貌，而一身休閒的她依舊氣質出眾，完全看不出已經60歲，網友也強調是原相機拍攝，真實狀態讓人相當驚豔。
「優雅又漂亮，在人群中顯得特別的出眾」、「美女就是美女，骨子裡的天生麗質永遠都讓她保持美麗」、「還是一樣美」，而不少人也發現她獨自出門，身邊沒有助理或保鑣，因此也沒有太多人認出她，相當低調，但高挑身形還是在人群中出眾。
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