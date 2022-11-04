台中市長盧秀燕４日上午出席北屯平德托嬰中心與北屯東峰兒運中心開幕記者會，盧秀燕表示，平德托嬰中心是台中市最大公托，可收托70名孩子。（潘虹恩攝）

平德公托設備採用智慧床墊，可監控嬰兒的呼吸心跳，只要睡眠時發生異常，就會發出警報，透過智慧科技方式監控孩子的安全。（潘虹恩攝）

盧秀燕表示，北屯東峰兒童運動中心是繼沙鹿兒童運動中心後台中第2座，設施、場地、課程、師資都為兒童量身打造，盼兒童也能養成運動習慣。（潘虹恩攝）

台中市北屯區平德托嬰中心攜手東峰兒童運動中心4日上午舉辦聯合開幕典禮，台中市長盧秀燕出席典禮表示，平德托嬰中心收托人數高達70位幼兒，結合東峰兒童運動中心，盼能造福地方，同時宣布，針對家中育有0至12歲兒童的租屋市民，加碼推出育兒租金補貼，申請期限至11月底。

盧秀燕表示，她是六都唯一女市長，重視孩子、家庭、生活。她推動公托公幼倍增計畫，平德托嬰中心啟用已是台中市第28座，同時也是台中市最大的公托，可收托多達70位0至2歲幼兒；公托費用也是六都最便宜，定價是1個月為7000元，而中央和地方政府的育兒津貼每個月有5500元補助，相扣下來1位嬰兒的公托費用僅1500元。

盧秀燕指出，繼沙鹿啟用全台第1座兒童專屬運動中心，今天啟用的是第2座，兒童版國民運動中心的器材、師資和場地都為孩童量身打造；市府整修北屯東峰市場2、3樓既有空間，打造全台第1座結合托嬰中心的東峰兒童運動中心，也讓許多縣市都來台中取經。

盧秀燕也加碼宣布，市府今年7月開始徵收囤房稅，稅收專款專用來照顧年輕人、弱勢民眾的居住正義，用於租金補貼、購屋補貼等，如今也針對養育0至12歲的租屋家庭進行補助，1個孩子可補助4000元，2個孩子可補助8000元，以此類推，最高可補助1萬2000元，申請日期由本月1日至30日止，明年1月起陸續撥款，預估有1萬5千戶家庭受惠。

參觀公托環境時現場人員特別解釋嬰兒智慧床墊，智慧床墊監控嬰兒的呼吸心跳，只要睡眠時發生異常，就會發出警報，透過智慧科技方式監控孩子的安全，令盧秀燕大為讚許。

社會局表示，平德托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照護70名0至2歲幼兒，收托時間為周一至周五上午8時到下午6 時，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記，報名登記時間自11月10日至22日上午9時至下午4時，報名電話04-22335557，中心也將於11月10日採線上、11月17日採實體辦理招生說明會，歡迎家長踴躍參加。

運動局則表示，東峰兒運中心提供2至12歲兒童使用，規畫有室內攀岩、兒童運動空間等設施，並委由專業營運團隊經營管理，未來將開設兒童攀岩、兒童體適能等多元課程及創意體育活動；每周一至周五早上10時到晚間8時、周六至周日早上9時至晚間6時，提供市民更優質的親子運動空間，邀請爸媽帶孩子一起來體驗。