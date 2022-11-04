宏碁集團旗下子公司智聯服務（6751）受惠半導體產業客戶持續擴張海外營運據點，為其挹注海外業務動能，繼於第三季寫下獲利創單季新高紀錄後，10月營收再以1.49億元、年增近六成的強勁彈升力道，刷新歷史單月新高。

累計其今年前十個月營收達11.47億元，較去年同期增長13.8％，續站歷年同期高點。

智聯甫於第三季交出亮眼成績，尤自該季起開始認列轉投資OT服務廠商旭誼工程之投資收益，拉抬其單季稅後純益以2,136.7萬元、EPS 1.07元寫下單季新高。累計其前三季稅後純益達4,499.5萬元，已超越去年度獲利表現，稅後每盈餘（EPS）更在經過現增、股本膨脹下，仍以2.46元賺贏去年度創高。

智聯服務表示，配合客戶海外擴張營運據點腳步，加上宏碁集團全球化資源的挹注，海外營收成長快速，今年前三季已占達其整體營收比重達15％，並為其在大環境景氣不佳下，帶來逆勢增長的動能。

智聯服務主要客戶為半導體領域，隨海外擴廠腳步持續進行以及美國內需市場，剛性需求仍在，海外市場已成為智聯服務成長的新動能，未來發展可期。