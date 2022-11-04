新北市今年推出「2022新北嚴選」，精選特色商品和名店，為了幫助業者拚銷售，今日起連續4日，將在ITF台北國際旅展設立專區，拓展知名度。（經發局提供）

新北市今年推出「2022新北嚴選」，精選特色商品和名店，為了幫助業者拚銷售，今日起連續4日，將在ITF台北國際旅展設立專區，拓展知名度，新北得獎業者也提供相關優惠，希望衝高買氣，提升銷售業績。

經發局指出，今年的新北嚴選網路票選超過30萬人次參與，投下近70萬票，市府也帶領得獎業者在10月底推出聯合優惠，舉辦為期7天的感恩周，創造超過1000萬的營業額，業者業績也提升2成以上。

經發局長何怡明表示，市府先前曾協助其餘業者參與林口三井、世貿年貨展售會，創造超過800萬元的銷售業績，本屆新北嚴選更勝以往，涵蓋了新北特色伴手禮、美食名店徵選，希望透過國際旅展知名度，擴大業者銷售量。

何怡明說，新北嚴選得獎商品「霽月肉鬆肉乾總鋪」推出「霽月桐花禮盒」，突破傳統技術，將天然食材與肉乾結合，不僅創造肉乾的清新口感，也補足了現代人缺乏的膳食纖維；「啾啾鳥咖啡」推出「咖啡海旅行箱」，將新鮮烘焙的咖啡豆結合領先業界的鑽石型濾紙，讓咖啡香氣更清晰；「卡滋爆米花觀光工廠樂園」推出「八里柚香焦糖風味爆米花」，與八里在地小農柚醬，推出濃郁柚香焦糖風味爆米花，這些優秀商品都蒐羅在台北國際旅展內。

另外，經濟部在旅展開幕當天也會舉辦「觀光工廠產業發展推動成果頒獎典禮」，其中許新旺陶瓷紀念博物館入選今年度觀光工廠節慶首選與職人手作，新旺陶瓷的「虎HO’年年｜烏龍茶梅酒 冷變對杯禮盒」採用集瓷Cocera專屬冷變陶瓷杯，以鶯歌石、三峽鳶山為主視覺，倒入冰塊和梅酒後，山水圖會產生不同變化，相當特別。

經發局補充，民眾活動期間在新北館消費滿 999 元(可累積)，即可憑發票或其他合法憑證，前往新北館服務台兌換代幣，每枚代幣可用於館內的夾娃娃機台(保證夾取)，禮品包含iphone、新北嚴選及觀光工廠業者的產品，每日數量有限，送完為止。