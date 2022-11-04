在缺乏新品帶動下，宏達電(2498)10月營收雙減，累計前10月營收亦年減16.98%。

宏達電10月營收3.06億元，月減少34.04%、年減少12.57%；累計前10月營收34.99億元，年減少16.98%。

宏達電受惠元宇宙趨勢帶動VR持續發展，先前與擁有世界領先技術的阿聯酋集團展開合作，透過宏達電開放元宇宙平台VIVERSE提供「e&元宇宙及解決方案」(e& Universe)，由e& etisalat總經理Masood M Sharif Mahmood、e& etisalat客戶長Khaled ElKouly以及宏達電VIVERSE總經理林俊吳於GITEX Global 2022展覽上舉行簽約儀式。

宏達電的VIVERSE近期也與各領域的創作者合作策展，參觀者能依個人喜好、客製化自己的虛擬分身，輕鬆透過手機、電腦、平板或VR裝置與來自各地的使用者一同觀展。VIVERSE也預計在本月份推出更多Avatar新造型、Avatar動作包與自拍等進階功能，大幅增加元宇宙空間的自由度與體驗。

另外，宏達電旗下的VIVE Arts與數位原生作品展示平台SCREEN.ART聯合發起《世界：化身》展覽，這是VIVE Arts的全球NFT數位藝術品交易平台繼首發阿爾豐斯‧慕夏精選作品之限量版NFT推出後，再次推出第二個系列，也是VIVE Arts首次推出華人數位藝術家的NFT藏品。