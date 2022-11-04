華人一直都有「以形補形」的食療概念，認為吃什麼補什麼，也因此有不少男人為了壯陽，嗜吃雞佛、牛鞭、蛇酒等。對此，三軍總醫院泌尿外科兼任主治醫師莊豐賓警告，小心壯陽不成，反而造成身體負擔。

莊豐賓在臉書粉專列舉了坊間常見的壯陽補品，包括雞佛、動物鞭、壯陽藥酒、動物血等，一一破解背後迷思，並提醒民眾應多注意食物來源、衛生保存等隱憂。

▍雞佛

雞佛含有蛋白質，一般料理時需要使用較高油脂的方式烹調，因此不建議年紀比較大、有心血管疾病或是新陳代謝問題的患者吃太多，反而會造成身體負擔。

▍動物鞭

華人喜歡以形補形，而鞭則是動物陰莖部分，裡面有一些肌肉組織，在營養成分上其實無助於提升男性雄風，反而要擔心取得過程及衛生保存等隱憂。

▍壯陽藥酒

傳統的壯陽藥酒是透過中藥材製成，或許對人體會有幫忙，但要注意的是製程消毒及飲用安全性等問題，嚴重恐導致中毒情況發生；此外，飲用時也要留意酒精量是否過高。至於酒精對性方面有無影響？莊豐賓補充，在少量的酒精狀態下，確實能促進身體血液循環，但過度的酒精量反而會造成生理狀態的改變，應該適當且適量飲用。

▍動物血

動物血是傳統民俗上的迷思，科學方面反而比較需要擔心的是製程，畢竟動物血處於生鮮的狀態，有時候可能導致腸炎弧菌及寄生蟲感染食材，因此不鼓勵使用這些特殊食材。

最後，莊豐賓表示，若想增加性能力可吃具有睪固酮的天然食物，像是吃比較好的蛋白質如羊肉，或好的膽固醇如魚蝦、鰻魚，以及抗氧化食物如西瓜等水果，都有助於男性健康。