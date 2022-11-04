科博館《張牙舞爪》特展，展出特有生物中心典藏的高山小黃鼠狼標本。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館推出《張牙舞爪》特展，館長焦傳金表示，盼透過特展珍貴動物標本，引導觀眾認識台灣陸生哺乳動物。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

2022.11.04台中市▲科博館《張牙舞爪》特展，策展人陳慧玲說，動物排遺也透露生活食性。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館今年壓軸的《張牙舞爪—哺乳類動物牙齒與足爪特展》今天開幕。科博館館長焦傳金表示，展出從巡山員等視角來觀察大自然的哺乳動物，並依循食痕、足跡、糞便等線索，來與動物親密接觸，展出25種以上的台灣哺乳類動物標本。其中，1件保育類動物「黃喉貂」的立姿標本，可清楚看到足爪特徵，相當珍貴稀有。

《張牙舞爪》特展由科博館、林務局東勢林區管理處、特有生物研究保育中心及嘉義縣自然史教育館等單位合作展出，4日開幕儀式在30年資深巡山員高忠義演唱布農族歌謠的高亢歌聲中開展，將展至2023年5月28日。

焦傳金說，此展以巡山員角度，透過動物的足跡、排遺，了解淺山到中高海拔森林的哺乳動物的生活，進而保育棲地。特展具2大特色，配合2030雙語政策，展品作中英文標示；佈場沒有木材，完全使用瓦楞紙，展現自然保育教育特色。

「森林是動物的家」東勢林區管理處秘書吳貞純說，觀展後歡迎民眾走入森林，體驗觀察哺乳動物的足跡、排遺，並與野生動物有美好邂逅。

亞洲大學學士後獸醫學系教授祁偉廉表示，台灣哺乳類動物像松鼠、獼猴是日行性動物可在白天或黃昏看到，有很多夜行性動物，必須透過足爪、排遺「各種痕跡」才能辨識牠們的生存型態。

策展人陳慧玲、陳彥君博士揭示台灣國家公園的巡山員近年發現的種種問題，他們發現捕捉到的黑熊中約一半斷掌或斷趾，反映台灣黑熊成為「瀕臨絕種」保育類動物的危險處境；台灣的石虎目前現存已少於500隻。

陳慧玲說，動物排遺也透露生活食性，野豬等雜食動物，大便都是短棍型；草食動物例如野山羊等則是顆粒狀 。陳慧玲舉例，她在大雪山步道在岩石區發現有細細長長像麻花捲的動物大便，內有動物毛髮，就是典型的肉食動物，研判是黃喉貂的糞便。