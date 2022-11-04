高雄警方2日在知名地標「電信大樓｣喬裝尋芳客，當場在該棟大樓內的1間美容會館，一舉逮獲1大陸籍、4越南籍女服務以及3名剛完事的尋芳客，29歲廖姓男子業者與23歲黃姓男子，不過有名老司機口耳相傳的C罩杯美腿「清純學生妹首次私兼」女服生菲菲，疑似當天沒上班「躲過一劫」，對此，警方懷疑背後仍有應召集團，持續擴大追查釐清中。

據悉，有位老司機認證的「清純學生妹首次私兼」菲菲，C罩杯配上修長美腿，是老司機口耳相傳的極品，當天警方前往該大樓查緝時，未發現菲菲的下落，僅查獲店內高顏值越南妹與大陸籍女服務生，對此，警方研判該名女子可能當天沒上班躲過一劫。

據了解，廖男以通訊軟體Line聯繫男客媒介性交易，藉此規避警方查緝，全套一次2600起至3600元，並從中抽成600元，由於該美容會館收費不算便宜，但因為小姐年輕敢玩，顏值普遍都有小模水準，吸引大批老司機前往朝聖。

整起案件是高雄市新興分局中正三路派出所日前接獲檢舉，廖姓男子於10月初在七賢路電信大樓內經營美容會館，但私底下經營色情性交易，經員警多日實地尋訪蒐證，待時機成熟時，員警2日晚間10時許，假扮成尋芳客進房逮人，當場查獲1大陸籍、4越南籍女服務生及3名男客，並查扣帳冊、使用過保險套等證物。

員警逮捕行動前也通報移民署高雄市專勤隊到場支援，經專勤隊調查，經查4名越南籍中，有3失聯移工1逾期，年齡為25歲至35歲之間，5名服務生依社會秩序維護法裁罰，其中1名大陸籍32歲蔡姓女子是逾期停留，蔡女供稱是疫情前來台旅遊，遇到疫情時沒有班機可以返國，身上又沒錢，才會選擇做服務生度日；後續將由高雄市專勤隊接續處理，依入出國及移民法、《兩岸人民關係條例》逮捕，依規定遣返回國。

另外，廖男、黃男等2人依妨害風化罪移送高雄地檢署，被當場被逮獲的3名男客坦承，透過朋友介紹才會得知此地有性交易，等到疫情趨緩下才試試看，不料第一次就被抓，警訊後也依社會秩序維護法裁罰。