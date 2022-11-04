民眾黨新竹市長候選人高虹安聘李姓助理爭議續燒，針對外界質疑李姓助理疑為「人頭助理」，對此， 高虹安競辦發言人徐千晴嚴正澄清，李姓前助理任職期間確實執行立委助理業務，除了任職期間接觸過的許多人員可作為人證之外，也已整理包含活動照片、對話紀錄、會議資料等事證，而且一個人有無實質從事某項工作內容，從來就不是以形式投保單位作為依據。

另外，針對加班費質疑，徐千晴也說，李姓前助理負責高虹安公務手機全天候之接聽與聯繫，包括臨時突發狀況、社群網站之管理上，也是由李姓前助理全天候管理回應，其申請之加班費均按照法規合法請領，並無任何不法情事。

針對民進黨對手沈慧虹質疑李姓助理捐款給民眾黨是「國庫通黨庫」，徐千晴則表示，國內政黨要求立委每年負責一定額度募款是常態，更何況民眾黨祕書長謝立功也說明，高虹安與前助理「是兩個獨立個體、兩個人都有捐，一切合法」，並無所謂「國庫通黨庫，補上高虹安的責任額度」的問題。