歐盟最高外交官員賀塞．博雷爾（Josep Borrell）對媒體表示，西方國家需要減少對中國的依賴，但不能將中國與俄羅斯劃為同類。

《路透》報導說，博雷爾在德國明斯特會見7國集團（G7）外長後說，「很明顯地，中國正在塑造一個對外和對內政策的新時代，中國要走一個更自信與自恃的路線」。

「歐盟顯然也希望減少依賴，希望解決我們的漏洞，增強彈性。」他補充說，「但是目前許多成員國與中國有強韌的經濟關係，我認為我們不能對中國和俄羅斯同等對待。」