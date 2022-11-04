苗栗檢警調專案小組查獲泰安鄉吳姓鄉代候選人涉嫌以醃漬鹹豬肉賄選。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗檢警調專案小組查獲泰安鄉吳姓鄉代候選人涉嫌以醃漬鹹豬肉賄選。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉鄉代選舉傳出候選人涉及賄選案件，一名吳姓候選人涉嫌以茶葉及原住民傳統醃漬的鹹豬肉賄選，苗栗地檢署指揮苗栗縣警局刑大、竹南分局、苗栗縣調站、中機站、及民署苗栗專勤隊等，3日拂曉出擊，查獲吳某正載著大批賄選物品準備行賄，專案人員清出6名收賄選民，訊後由法院裁定以8萬元交保候傳。

檢警專案小組是接獲情資指出有意參選泰安鄉民代表的吳姓候選人，涉嫌購買大批茶葉及非常受到原住民歡迎的醃漬鹹豬肉等物品，用來行賄泰安鄉南三村選民，專案人員獲報吳姓將在3日載送賄選物品前往南三村分送村民，於是在3日清晨持苗栗地院開具的搜索票，歷經近2個小時車程深入泰安鄉南三村，埋伏查獲吳某及大批茶葉、醃漬鹹豬肉等證物。

據悉，吳某為了賄選，還特地到花東地區向原住民訂購醃漬鹹豬肉一批，並採購一批茶葉，價值從每斤1200元至2200元不等，才剛發送出去部分物資，就被檢警專案小組查個正著。

專案小組經傳喚吳某及收受賄賂的選民6人到案說明，經檢方訊後，共查扣茶葉105包、醃豬肉156罐、選民名冊2份，並依選罷法行賄罪嫌，向法院聲請羈押吳某，結果由法院裁定吳某以8萬元交保候傳。其餘涉案人分別限制住居及請回。