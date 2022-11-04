苗栗縣泰安鄉鄉代選舉傳出候選人涉及賄選案件，一名吳姓候選人涉嫌以茶葉及原住民傳統醃漬的鹹豬肉賄選，苗栗地檢署指揮苗栗縣警局刑大、竹南分局、苗栗縣調站、中機站、及民署苗栗專勤隊等，3日拂曉出擊，查獲吳某正載著大批賄選物品準備行賄，專案人員清出6名收賄選民，訊後由法院裁定以8萬元交保候傳。
檢警專案小組是接獲情資指出有意參選泰安鄉民代表的吳姓候選人，涉嫌購買大批茶葉及非常受到原住民歡迎的醃漬鹹豬肉等物品，用來行賄泰安鄉南三村選民，專案人員獲報吳姓將在3日載送賄選物品前往南三村分送村民，於是在3日清晨持苗栗地院開具的搜索票，歷經近2個小時車程深入泰安鄉南三村，埋伏查獲吳某及大批茶葉、醃漬鹹豬肉等證物。
據悉，吳某為了賄選，還特地到花東地區向原住民訂購醃漬鹹豬肉一批，並採購一批茶葉，價值從每斤1200元至2200元不等，才剛發送出去部分物資，就被檢警專案小組查個正著。
專案小組經傳喚吳某及收受賄賂的選民6人到案說明，經檢方訊後，共查扣茶葉105包、醃豬肉156罐、選民名冊2份，並依選罷法行賄罪嫌，向法院聲請羈押吳某，結果由法院裁定吳某以8萬元交保候傳。其餘涉案人分別限制住居及請回。
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