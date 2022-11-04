廚師慘遭代操股票的Line群組詐騙。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

廚師慘遭代操股票的Line群組詐騙。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南永康一名40歲男廚師坐擁千萬積蓄，仍懷抱「財富自由」夢，慘遭代操股票的Line群組詐騙，2周前陸續匯款3、4次共1000萬元，近期廚師欲提領現金卻遭對方以「防制洗錢」為由，要求繳交全部資金三分之一當保證金，廚師這才驚覺可能遭詐騙，前往永康龍潭派出所報案。

據了解，這名廚師8月中旬加入一名Line自稱「許思韻地政士」為好友，對方稱可代操股票投資保證獲利，邀請廚師加入「信安唯一官方客服」Line群組及股票投資平台，廚師起初擔心遭騙，默默在群組潛水觀望2個多月，發現群組中的股民投資股票都有不錯獲利，10月下旬陸續匯款1000萬元，期望提早邁向財富自由路。

男子匯款投資至今，「帳面數字」雖有不錯的獲利訊息，期間也有小額獲利，他也能正常提領少量資金，但近日廚師欲將全部資金提領時，卻遭對方以「防制洗錢」為由，要求繳交全部資金三分之一當保證金，他這才猛然頓悟，「可能遭詐騙了」。

廚師前往派出所報案遭詐騙1000萬元，回想整個「投資過程」欲哭無淚。該名廚師說，千萬元是他畢生積蓄，本來以為可以提早退休，現在全淪為一場空，不知今後該如何是好。

˙永康警分局長甘炎民呼籲，詐騙集團看準國內股市熱絡，許多民眾抱著想投資發財夢，便隨機發送假投資訊息，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等口號，吸引不知情民眾匯款投資，無情訛詐民眾辛苦血汗錢。提醒民眾若遇有疑似詐騙問題，請撥打110報案或165反詐騙專線求證。