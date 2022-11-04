今年房市交易量明顯萎縮，房仲業者依據六都地政局公布之買賣移轉棟數，統計今年1~10月各行政區之買賣移轉棟數，並與去年同期做比較，六都有近6成的行政區買賣移轉棟數下滑，今年減少最多的行政區是去年新聞報導有建案吸引買方漏夜排隊的台南市仁德區，年減幅52.1%，雖然棟數減少的行政區占多數，今年還是有區域大幅增加，如桃園市觀音區大增77.1%。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，今年央行升息、貨幣緊縮，去年的話題熱區在今年買方反應趨冷，成交量下滑顯著，不過有許多區域因過去幾年新案量大，今年挹注不少交屋量，故移轉棟數大幅增加。

綜觀六都今年買賣移轉棟數減少最多的行政區，台南仁德區數量腰斬，其次依序為新北市鶯歌區年減44.5%、高雄市橋頭區年減41.6%、新北市三峽區年減33.3%、台中潭子區年減32.2%，今年減幅最大的前五個行政區，買賣移轉棟數都比去年同期少3成以上。郎美囡表示，台南市仁德區及高雄市橋頭區去年受園區議題帶動，不僅新案市場火熱，新成屋、中古屋市場也頗為熱絡，且去年有交屋量墊高基期，但今年科技業因全球經濟下行衝擊，房市話題冷卻，交易跟著下滑；而新北市鶯歌區及三峽區的房價比新北市蛋黃區及台北市親民，前幾年因三鶯線刷亮能見度，且生活機能日趨成熟，吸引許多買方致使價量齊揚，今年買方普遍不願追高，故拉長物件去化時間。

至於今年前10個月買賣移轉棟數增加的區域，郎美囡指出，大部分是2017年以來新屋市場推案量大的區域，尤其台中市及桃園市諸多重劃區供給大量新案，今年尚有交屋量支撐，不過熱錢之外，也有買方以生活機能為購屋取向，如新北市三重區共有6座聯外橋、6個捷運站，在大台北地區屬交通便利性極高的區域，因此買盤相對穩健，前10個月還有超過1成的增長。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，房價雖有通膨支撐，可是市場利空因素干擾，買盤猶豫，市場持續維持震盪，然而現階段屋主讓利有限、建商開價未降，買方不急於出手，賣方也有惜售心態，顯示只要價格不修正，交易量不容易擴大。