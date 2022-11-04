苗栗縣長選舉歷經藍軍分裂，國民黨推派謝福弘出征，鍾東錦仍堅持參選到底。根據媒體一份最新民調，無黨籍鍾東錦以27%領先，民進黨徐定禎22%居次，國民黨謝福弘則以14%列第三。

根據《TVBS》最新民調，無黨籍候選人鍾東錦以27%領先，民進黨徐定禎22%居次，國民黨謝福弘14%、時代力量宋國鼎13%、無黨籍吳盛聖則未有受訪者表態支持。

根據該民調進行交叉分析，在政黨傾向方面，國民黨認同者對鍾東錦支持度達46%，國民黨提名的謝福弘拿到29%；而民進黨支持者，有59%支持徐定禎，14%支持謝福弘，鍾東錦、宋國鼎也各獲10%支持。至於中立選民，有26%支持鍾東錦，16%支持徐定禎，13%宋國鼎，4%支持謝福弘，40%則尚未決定支持對象。

另外，該民調也針對謝福弘、徐定禎及鍾東錦3位候選人，詢問民眾不論年底苗栗縣長選舉可能投票給哪一位，整體而言，喜不喜歡這3位候選人。結果，謝福弘有19%民眾表示喜歡，22%表示不喜歡，高達59%表示沒有意見，顯示苗栗縣民對謝福弘並不熟悉，可能是謝福弘尚未吸納多數藍軍票源的原因之一；而鍾東錦的喜好度為29%，30%表示不喜歡，41%沒意見，看來縣民對鍾東錦的態度分歧。徐定禎則有30%表示喜歡，26%表示不喜歡，44%未表示意見。

該民調是TVBS在10月31日至11月3日晚間18：30 - 22：00進行，共接觸1071位20歲以上苗栗縣民眾，最後成功訪問有效樣本907位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。