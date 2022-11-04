近年來有越來越多民眾喜愛種植花木，而每年11月至隔年3月是適宜種樹的季節，桃園市農業局每年無償配發苗木供民眾申請，今年提供10萬5000株苗木，已開放民眾申請，考量民眾喜好需求，主要配撥樹種為肖楠、烏心石、羅漢松、吉野櫻、八重櫻、茶花、桂花及月橘等苗種。由於先前有不少民眾反映苗木太小不易種植，為此自去年起增加較大的苗木，如喬木、灌木高度分別有100公分、60公分，大獲好評。

農業局表示，每年11月至隔年3月是最適合種樹的季節，配合種樹季節，自1日起受理環境綠美化無償配發苗木的申請，今年提供10萬5千株苗木供民眾申請，個人可由市府農業局受理，團體部分像是各里辦公處及社區團體單位等，則可向當地區公所農經課申請，苗木皆採配完為止，由於過3月後因環境因素，使得苗木存活率低，為此明年3月後將不再開放申請。

農業局指出，因應市民的種植需求與喜愛種類，這次採購苗木都是市民詢問度高的苗木，主要配撥樹種為肖楠、烏心石、羅漢松、吉野櫻、八重櫻、茶花、桂花及月橘等。另針對特殊需求，如要種植在山坡上，則會推薦種植烏心石、富士櫻、吉野櫻、肖楠等，若平地要作為景觀使用，可以種植茶花、七里香、梔子花等。

先前有許多民眾反映苗木過小照顧不易、不好存活，對此農業局自去年起開始改善，喬木提供8吋盆、100公分的苗木，景觀灌木則提供3吋盆、60公分的苗木，比往年提供的規格還大，改變苗木規格後至今再無接獲民眾反映不好照顧的情形。