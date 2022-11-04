日盛投信4日表示，美國就業與通膨數據偏熱，聯準會決議11月再升息3碼，基準利率目標區間提高至3.75％～4.0％，符合市場預期；並維持每月縮表規模950億美元計畫不變。當前期貨市場仍認為2023年3月利率可能觸頂、但預期幅度增1碼至5～5.25％的更高區間。近日美股走跌已逐步反映鷹派論調，市場明年關鍵字將聚焦於景氣走弱、投資宜慎選持股。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，幸運的是相較其他產業，「電動車」仍處於高成長期，調研機構預估全球銷售量年比仍有超過3成的成長率，而中國新能源科技製造大廠在11月2日也發表預估明年裝機量年比將有高達50％成長率，顯示該產業成為明年少數高速成長焦點。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，展望2023年，中國在策略上對新能源汽車依舊友善，明年亦延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策；美國市場受惠《降低通膨法案》的通過，補貼增加，有望加快電動車銷量增長；歐盟10月27日達成協議，2035年起將實質禁止銷售新的內燃機引擎車輛，預料將重塑歐盟境內的交通運輸，將加重汽車製造商和供應商加速轉型到電動車的壓力。根據調研機構預期2023年全年電動車銷量規模將再成長35％至1,431萬輛。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，當下美國正邁入新車型週期，多款純電車型將於近兩年上市，皮卡電動化亦將帶來巨大市場空間，疊加政策取得新進展，在能源價格上升背景下電動化趨勢確定，政府簽署行政令設定美國到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50％的目標，在供需兩端刺激下美國市場將實現快速增長，整個電動車行業鏈的需求上升，建議透過主動型基金參與電動車產業持續增長的機會。