瞄準減肥市場商機，晶鑽生醫（6815）4日與泰宗生技（4169），簽署經銷合約，雙方將合作行銷由頂尖生技公司開發的Ronkyla容脂注射劑，該產品去年10月已獲TFDA核准上市，是國內第一個本土自主研發與製造的減脂產品。

不懼疫情衝擊，晶鑽9月合併營收4,107萬元，創今年單月新高，年增20.76％；累計前三季營收達2.91億元，創歷年同期新高，年增25.36％。上半年EPS0.81元。

另外，不落人後的泰宗，9月營收0.71億元，年增28.5％，累計前三季營收5.73億元，年成長12.1％，也是歷年同期新高；該公司上半年EPS0.28元，已賺贏去年全年。

由頂尖成功開發的Ronkyla容脂注射劑，適應症為改善成人頦下脂肪（雙下巴）堆積所致的中度至重度隆起或肥厚的外觀，該產品由泰宗代理，晶鑽經銷；預期Ronkyla容脂注射劑的合作行銷，將有助於拓展晶鑽產品線，包括自有品牌的線雕拉提與保養品，以及代理銷售的音波拉提、肉毒桿菌素注射劑，再延伸至減脂體雕領域，完善產品組合以滿足客戶的多元需求，更有助提升整體營運的成長動能。 泰宗董事長徐煥清指出，泰宗的銷售團隊涵蓋全台醫學中心、區域、地區醫院，未來將負責Ronkyla整個行銷作業的策略規創；預期透過晶鑽兼具教育訓練與行銷通路的專業醫美平台，雙方於各自領域發揮所長，強強聯手，大幅提升Ronkyla產品的滲透率。

晶鑽總經理謝佳憲表示，溶脂注射劑一般俗稱消脂針或溶脂針，相較於傳統手術開刀與抽脂，此類產品是利用一種可消除破壞脂肪的物質，促使脂肪細胞溶解後，再經由人體自然代謝，風險低且恢復期短，近年在低侵入微整療程中的需求成長快速。

隨著進入第四季傳統旺季，加上Ronkyla容脂注射劑新品上市的銷售挹注，晶鑽和泰宗對全年營運展望正向樂觀。