因全球新冠肺炎疫情關係，台中家商去年首度與姊妹校日本東京都杉並高校，進行全校全英文線上交流，2校學生反應熱烈，目前疫情雖趨緩，國際教育旅行仍暫時無法成行，今年11月2日2校學生再度於線上交流續情緣，全場除了採英文溝通交流之外，學生發揮創意，表演「蛇舞」，以藝術表演互動，更添活潑。

台中家商指出，藉由Google Meet平台，牽起家商學生與杉並高校，共計33個班級登入視訊交流，台中家商校長劉福鎔與東京都杉並高校長Akira Takahashi杉並，開場以英文問候，表達歡迎互訪之意。

接著杉並高校學生精心拍攝Vlog介紹杉並校園及周圍環境的繁華與美景，學生們非常用心介紹日本男生與女生在情感關係中扮演的角色，更深入研究台日雙方國家面臨的天災，如何解決問題等等。

台中家商的學生則是介紹台灣學生的日常及校園生活與飲食文化，當中還有來自日本及法國的2位外籍交換生，開心地分享在台灣的體驗與觀察。

台中家商資二1班徐靖同學透過視訊，表演傳統技藝「砌磚」，另外還有童軍社團帶來高難度經典表演「蛇舞」，日本杉並高校學生則以精湛熱舞表演和輕快流暢的校園影片介紹，為這次線上交流畫下完美的句點。

校長劉福鎔表示，透過台日學生視訊交流方式，讓同學當起主持人，安排主題與介紹兩國不同文化、藝術表演與情感交流，相當富有意義，不論是否在疫情期間，只要搭上無遠弗屆的網路與英語表達力，就能進行跨文化的學習與交流，這是培養成為世界公民最基本的素養能力。