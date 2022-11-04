前兩年都無緣季後賽的樂天桃猿今年挾著上半季冠軍及年度第一氣勢來到「台灣大賽」，今天在桃園主場進行最後備戰，對於最後帶進來的28人名單，總教練曾豪駒坦言苦惱許久，也解釋幾位球員為何未被放進名單內的原因。

這次桃猿28人名單中扣除洋將，本土球員中有黃敬瑋、張閔勛、馬傑森、成晉、陳冠宇、許竣暘、曾仁和、林子崴等7人都是首度參與總冠軍戰。

昨天名單公布後，余德龍、林智平、蔡鎮宇等人成為遺珠都是外界討論的對象，曾總今天也做出解釋，「德龍之前有舊傷，在最後一天練習時不小心閃到腰，評估需要一點時間所以就換黃敬瑋。」蔡鎮宇則是在下半季撲壘時導致肩膀脫臼，至今尚未完全好。

季中透過交易來到桃猿的楊彬也遭到割愛，曾豪駒說：「當初已有設定他入選名單，但評估他在總冠軍戰先發機率不高，中繼出發經驗也比較不足，加上看了他對戰兄弟後的數據後才沒帶進來。」黃敬瑋則是看中他的腳程，加上他也有一軍經驗，可能在比賽後段代跑、代打，若狀況不錯未來也可能進到先發行列。

「其實沒有入選的所有球員都是遺珠。」曾豪駒認為，教練團一定會想要排出最好的名單，但扣除主力後要思考這些人在什麼時間可以用得到，「名單不可能面面俱到，一定會有比較可惜的地方。」

曾豪駒表示，蔡鎮宇、余德龍、林智平及霸林爵4人在台灣大賽期間都會隨隊，「沒選進來的也是我們的一份子，會帶著他們的精神一起拚戰。」