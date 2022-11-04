為了吸引房客入住，不少房東行銷房子的方法越來越有創意。一名高雄房東日前貼出招租文，不僅水電費依帳單收費，下訂還大方送出禮券，且只要簽訂人的名字符合他規定的「14字」其中一字，每月都能減免500元租金。貼文曝光後，讓許多人看了心動，直說「可惜不在台北，不然就會衝一波」。

一名房東在論壇《Dcard》上貼出招租啟示，表示自己在高雄楠梓區有一間房要出租，其中包含「4房、2廳、2衛浴、1個景觀陽台及工作陽台、汽機車位各1」，而水費、電費、瓦斯費全部依照帳單價格「用多少繳多少」。

原PO想要出租的房屋擁有4房、2廳、2衛浴、1個景觀陽台及工作陽台。（圖／Dcard網友「騎餅大人」授權使用）

原PO的房子大多鋪有木地板，從照片看來採光和通風都不錯。（圖／Dcard網友「騎餅大人」授權使用）

原PO的房子裝潢新穎，周邊生活機能也很方便。（圖／Dcard網友「騎餅大人」授權使用）

為了吸引租客，原PO還將原訂租金打9折，月付27000萬即可入住，Dcard專屬優惠再減500元，且只要簽訂成功就送1000元家樂福禮券，可以直接到樓下的家樂福消費。更讓人驚奇的是，只要簽訂人的姓名有：「翠、花、二、翠、帥、大、壯、喪、彪、鐵、柱、佛、布、勒」，每月租金現省500元，強調「租越久省越多」。

貼文曝光後，不少網友大讚這名房東佛心，紛紛留言，「台北學生覺得很羨慕」、「以這個格局在楠梓來說算很公道價格了，尤其坪數夠大房間多」、「感覺家庭會租，學生可能需要資助才有機會」、「你好有趣喔哈哈哈，可惜你不在台北不然我之後可能就會衝一波」。

▍本文經網友「騎餅大人」授權，轉自論壇《Dcard》