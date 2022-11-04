眾所矚目、台中七期市值破百億的「惠民段141地號」設定70年期地上權招商案，招商期間領標人超過40組，其中不乏大咖企業，只可惜，「雷聲大雨點小」，今（4）日開標因無人投標宣告流標！

招商單位分析，可能與近期全球景氣變差了，投資人心存觀望，加上投資金額過於龐大因而流標，因此將再檢討招商條件，伺機重新辦理招商！

行政院農業委員會農田水利署中管理處表示，所屬的「惠民段141地號」，為台中七期最後一塊大面積的精華角地，基地面積5,017.82坪，使用分區為第八種新市政專用區、建蔽率50％、容積率600％、基準容積超過3萬坪。

「惠民段141地號」位於七期蛋黃區內，緊鄰台中市政府、國家歌劇院且商業環境已熟成，區位規模優良極具開發優勢，得興建大型購物商場、國際級旅店、頂級商辦等商用不動產，土地總市價估逾120億元，權利金底價為35.8億元，約占市價3成，招商期間共計40組投資人領標。

台中市為中台灣地區的領頭羊，在人口、產業、交通等優勢機會帶動下，本案地上權榮景可期，只可惜，因近期大環境景氣不佳、遺憾流標！農田水利署台中管理處仍期盼引進民間資金，以利活化國有土地。