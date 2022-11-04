外資終止連四個月淨流出。金管會4日公布，10月外資回頭，淨匯入4.63億美元（約合新台幣149億元），這是繼6月到10月外資連續淨匯出達1888.42億美元後，首次外資淨匯入。

到10月底外資累計淨匯入金額2075.51億美元，等於還有新台幣近6.69兆元的外資資金，還留在台灣或股市內投資，而今年前10月外資累計仍是呈現淨匯出220.04億元，仍是創同期的淨匯出新高金額。