國內職業運動發展越來越健全，台南台鋼獵鷹職業籃球隊也已展開第2年賽季，台南地檢署主動聯繫球團建立聯繫管道與防制合作機制，為維護職業籃球運動健全環境，地檢署也願作為球團之後盾，一同營造公平、守法、健全、友善的職業運動環境，與球迷及這座城市同樂共榮。

法務部在T1元年就與聯盟合作，提出遏止不法的合作計畫，經由檢察機關與球團攜手協力，比賽期間由各地檢署指派檢察官到場監賽，以具體行動協助整體安全，近日台南地檢署與獵鷹建立合作機制，不只向球員指導，屆時主場周線上線下同步宣傳正確的法治觀念。

獵鷹總經理錢韋成4日拜訪台南地檢署，與台南地檢署檢察長葉淑文、主任檢察官蔡宗聖與檢察官柯博齡會面，他說明：「職籃環境越來越有所提升，面對越來越多來歷不明的毒品、博弈程式，法治教育的觀念必須建立，感謝台南地檢署主動提出合作，在與臺南地檢署密切的合作之下，讓所有球員都能更安心專注在比賽上，作好榜樣。」

台南地檢署與統一獅棒球隊互助合作已行之多年，建立完整的聯繫網絡，接下來台南地檢署也規劃一系列法治教育課程，檢察官不定期幫獵鷹球員上法律課，以生活法律實例講述搭配趣味問答方式替球員上課，灌輸球員們最新的法治觀念。

台南地檢署葉淑文檢察長表示，「職籃球員就是公眾人物之一，不論在外或社群上都要更加謹慎，隨時注意自己的言行，恪遵法律、遠離酒駕、毒品及賭博等影響社會秩序的行為，也能讓職籃運動的環境更加提升，並永續發展。」