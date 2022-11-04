國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（左）多次批評民進黨承諾的6條交通建設全部跳票。（林和生攝）

攸關城市未來百年發展的重大交通建設，成了屏東藍綠選將攻防焦點，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉多次批評民進黨承諾的6條交通建設全部跳票，不能再忍耐「欺哄謊騙」；民進黨候選人周春米則酸回，建設不是小編、候選人喊一喊就有，都必須經過層層關卡。雙方隔空交火且炮火猛烈。

周春米4日公布觀光交通政策白皮書，會中除說明屏東6大交通建設進度外，更端出對應政策加強屏東鐵、公、海運輸，讓屏東交通觀光更加便利。她說，屏東南北距離112公里，如何串連鄉鎮與產業，交通成了重中之重。

她細數，高鐵延伸屏東可研行政院已核定，進入綜規期末審議及二階環評階段；高捷延伸屏東整體路網規畫交通部已備查，可研期中報告已審查通過，進入期末階段；國10至新威大橋新闢道路即將發包施作；屏南快道可研期中審議階段，預計今年底會完成路廊確認。

周春米強調，這些建設共計好幾千億，不是說做就可以馬上做，必須經過細部規畫、環評等程序，不是喊爽的、這樣不負責任。

新北市長侯友宜南下屏東為蘇清泉助選，強調屏東產業發達，新北則是消費大城，雙城相互合作，各自都有助益。

而談到對手在交通議題意有所指，蘇清泉則提高分貝回應，交通建設要成案、環評等過程，本就需要很長時間，但要看的是執政者決心，以屏南快速道路為例，行政院一下子點頭要做，成案又廢案，現在選舉到了又說要做了，表示對這案子既不投入、也不關心。

加上4年前民進黨喊「高鐵要來了」、4年到了又喊「高鐵真的要來了」，如今又說高鐵屏東站明年要動工，但實際環評要2年後才會有結果，根本八字都還沒有一撇，明年是要怎麼動工？「笑死人了」。