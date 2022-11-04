現代人都知道水果對健康的重要性，但要洗切、去皮總是不免讓人卻步，有醫師推薦香蕉這項超適合懶人的水果，免洗、免去皮還免吐籽，只要簡單剝皮就可吃下肚，且可防癌、增強免疫力之外，其所含的維生素B2和檸檬酸可以對抗疲勞。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書粉專上表示，香蕉營養豐富，除了維生素、微量元素外，豐富的碳水化合物也能提供日常所需能量，他自己常在運動前來一根香蕉，也推薦給其病患，他列舉香蕉有4大好處，包括可消水腫、增強免疫力、抑制癌細胞、幫助排便。

在幫助消水腫部分，他表示，香蕉有豐富的鉀，可以幫助身體排鈉，減少身體水腫，此外香蕉富含β胡蘿蔔素、維生素C、E，也有鈣、鐵、鎂等微量元素。

在增強免疫力部分，香蕉能夠增強免疫力和體力，很適合運動員和老人，其所含的維生素B2和檸檬酸可以對抗疲勞，另含維生素C能減緩發炎。

此外，香蕉還可抑制癌細胞，尤其青香蕉中的抗性澱粉能預防食道癌、胃癌等多種消化道癌症；香蕉也是台灣癌症基金會倡議的防癌水果。

天冷喝水少也導致排便較為困難，香蕉更能有效助攻，讓人遠離便秘困擾。陳鈺泓表示，香蕉富含豐富纖維，可以改善便秘情況，在幫助排便之際，清理身體的老廢物質。