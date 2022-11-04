警大校長陳檡文被爆5年前曾與黑道到招待所，據知情人士指出，這段影片當初是爭奪警政署長寶座時，有心人準備要對付陳檡文的「殺手鐧」，但陳後來未能出線，東西也就扣住不發，原本以為沒用了，但最近爆出內湖分局長王炳睿參加綠營餐敘，跟著丟出來剛好都能打到民進黨，陳年黑料瞬間變成選戰的關鍵利器。

陳檡文對外表示，會找林秉文是因為參與情蒐白狼張安樂的資金，林因在澳門經營賭場，所以陳才會約他見面交流情資，據知情人士指出，其實這段影像很久以前，就被有心人士握在手中，當初的目標則是警政署長大位。

據指出，陳國恩2017年9月卸任，由陳家欽接掌警政署，後來陸續傳出陳的位置不穩，又與內政部長徐國勇傳不和，「風雨飄搖」之際，包括黃明昭、陳檡文、楊源明等人，都有取而代之的可能。

這段影片當時就是對付陳的「殺手鐧」，若陳有望出線，該影片就會爆出，但最後陳家欽安然挺過風波，一直做到2022年6月才下來，陳檡文後來轉任警大校長，預計明年退休，這段影片也就無用武之地。

不料峰迴路轉，日前內湖分局長王炳睿被爆出，勤值時間參與綠營高層的餐敘，「警察參與不當餐會」成為話題，舊料也順勢被拋出，順便回擊侯友宜學歷議題，警大曖昧的表態，可說一舉數得，但無論背後動機為何，只會讓人民更加質疑民進黨的執政及官員操守。