周五公布的終值數據顯示，歐元區商業活動在上個月出現自2020年底以來最快速的萎縮；高通膨和對能源危機的擔憂，都打擊了需求，顯示歐元區在今年冬天會步入衰退。

標普全球10月歐元區的綜合PMI來到47.3，低於九月的48.1，儘管略高於初值預估的47.1，但該讀數也為近23個月以來新低。

標普全球資深經濟學家Joe Hayes說，在經歷了第三季疲弱PMI數據和GDP資料之後，第四季初始的數據顯示，歐元區經濟正在走向冬季的衰退。

新商業指數從九月的46.3降至45.0，為2020年11月以來新低。

歐元區主要的服務業PMI，從48.8小幅降至48.6，儘管略高於初值預估的48.2，但也來到近20個月新低。

能源、工資和運輸成本上漲，造成營業成本的高支出，迫使服務業再次提高收費。十月的產出價格指數為62.7，雖然略低於九月的63.2，但是也為近24年有該數據調查以來的第五高水準。