2022地方大選倒數不到一個月，大台中市政發展協會4日公布2022台中市選舉民調，爭取連任的台中市長盧秀燕以支持度46.7％領先民進黨提名的立法院副院長蔡其昌的19.4％。盧總部表示，尊重並持續努力；蔡總部則批評，盧市長只要遇到危機，就用民調帶風向。
大台中市政發展協會委託民調機構針對2022台中市選舉進行民調，4日公布結果。對於民調結果，盧秀燕競選總部表示，對各種民調一貫立場是尊重，並虛心參考檢討，盧市長會繼續把握每一次與鄉親面對面的機會，持續爭取民眾信賴。
蔡其昌總部副發言人林俊裕表示，盧市長每次遇到危機，都會有藍營人士發布民調帶風向，並酸「這場記者會可以直接辦在盧秀燕總部」。
林俊裕指出，日前盧秀燕被抓到利用市府資源對公務員進行政治監控，就趕快推民調護航，這是盧秀燕一貫的民調操作手法，但這無法改變台中民心思變的氛圍，蔡其昌會加倍衝刺，全力以赴贏回台中。
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