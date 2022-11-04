一名蘋果（Apple）前員工日前坦承，任職期間合夥供應商詐騙前東家，七年間透過收回扣、虛報發票等行為詐取超過1700萬美元（折合新台幣約5.5億）。該員工已承認共謀郵件詐欺和電匯詐欺罪名，以及共謀詐騙國家罪名，合計最高可處刑期25年。

根據美國聯邦調查局1日發布新聞稿指出，52歲的普拉薩德（Dhirendra Prasad）在2008年至2018年期間大多擔任蘋果全球服務供應鏈的採購工作，職責主要是向供應商採購零件與相關服務。

普拉薩德承認，從2011年就開始有「收回扣、虛報發票、偷竊零組件，以及公司浮報款項」等行為，一直到2018年，七年時間導致蘋果損失超過1700萬美元。

此外，普拉薩德的共犯是住在加州的漢森（Robert Gary Hansen）和貝克（Don M. Baker），兩人都擁有供應商，且與蘋果也有業務往來。漢森和貝克已經在不同聯邦刑事案件受指控，並承認與普拉薩德的計畫。

普拉薩德供稱的詐欺計畫中，2013年，他將蘋果庫存中的主機板運往貝克的公司CTrends，接著再向CTrends下訂，最後將零組件運回蘋果，並開立發票給CTrends，詐欺所得款項由兩人平分。而與漢森公司的手法也大同小異，發生在2016年。

不僅如此，普拉薩德還坦承將漢森的非法款項匯給自己的債權人，以進行稅務詐欺。也曾透過空殼公司來隱瞞貝克向普拉薩德支付的非法款項。這些計畫甚至造成美國國稅局超過180萬美元的稅收損失。

普拉薩德承認共謀郵件詐欺和電匯詐欺罪名，以及共謀詐騙國家罪名，前者可處最高刑期20年，後者可處5年。此外，美國還發起民事沒收訴訟，沒收普拉薩德以詐欺所獲包括不動產、金融帳戶等資產，總價值約500萬美元。