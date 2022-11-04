桃園市長鄭文燦表示，中庄吊橋啟用後，遊客可步行或騎自行車往返大漢溪兩岸，步行至山豬湖生態園區僅需5分鐘，將成大溪新地標。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區聯外已有3座橋梁，市府考量武嶺橋至鳶山堰河段缺乏友善跨越大漢溪的行人動線，以雙塔懸吊式吊橋設置跨河大橋，連結中庄調整池與山豬湖生態公園，並命名為中庄吊橋，近日已竣工，預計明年1月前完成驗收啟用。周邊瑞興溼地公園與大嵙崁地質公園也將於明年陸續完工，屆時將串聯起全桃園最大的水岸綠帶。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程斥資約2億元，2020年12月開工、今年10月底竣工，打造全長419公尺、寬2.5公尺的全台最長懸索式吊橋，經民眾網路票選命名為中庄吊橋，位於進橋廣場旁的名牌，也請來大溪在地知名藝術家黃哲夫替橋名落款，不僅讓民眾參與也創造在地連結。

桃園市長鄭文燦今視察中庄吊橋竣工表示，中庄吊橋的完工是大嵙崁計畫重要里程碑，預計明年1月前完成驗收啟用，屆時遊客可步行或騎自行車往返大漢溪左右兩岸，步行至山豬湖生態園區僅需5分鐘，將成大溪新地標，未來也規畫利用橋頭附近約4公頃土地設置停車場。

水務局說明，考量地形特性與景觀美學等因素，中庄吊橋結構採雙塔懸吊式，配合抗風索提供橫向束制力，其主索效率、高力學行為穩定性佳，可抵抗17級強風，並透過智慧監控即時確認橋身狀況，提供民眾安全通行體驗。

水務局指出，未來除可透過中庄吊橋將左岸中庄調整池、瑞興濕地公園與右岸山豬湖、月眉濕地公園約146公頃的河岸綠帶完整串聯，也可連接石門水庫到淡水八里65公里的自行車路網，預計屆時每月可增加約3萬人次遊客，帶動地方觀光。

鄭文燦也提到，市府整合大漢溪兩岸水土空間資源，目前瑞興溼地公園施工中，預計明年3月完工、大嵙崁地質公園計畫則將在明年7月竣工，未來將透過中庄吊橋將河岸綠帶完整串聯，形成全市最大水岸綠廊，提供民眾兼具休憩與環境教育功能的場域。